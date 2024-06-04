Риттер назвал спланированной акцией изъятие паспорта перед полетом в Россию

Риттер: изъятие паспорта перед полетом в Россию было спланированной акцией США

Бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер назвал спланированной акцией правительства США изъятие его паспорта перед полетом в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом военный эксперт заявил в эфире подкаста Ask the Inspector, доступном на его странице в соцсети X.

«Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США», — сказал он.

По его словам, американские власти испугались того, что он собирался сказать на форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее Госдепартамент США изъял паспорт у планировавшего лететь в Россию отставного разведчика. Аналитик уточнил, что его задержали трое полицейских во время посадки на рейс, сославшись на «приказ Госдепа». Вещи Риттера в срочном порядке были выгружены из лайнера, а его самого вывели из аэропорта в Нью-Йорке.