Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 4 июня 2024Мир

Риттер назвал спланированной акцией изъятие паспорта перед полетом в Россию

Риттер: изъятие паспорта перед полетом в Россию было спланированной акцией США
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер назвал спланированной акцией правительства США изъятие его паспорта перед полетом в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом военный эксперт заявил в эфире подкаста Ask the Inspector, доступном на его странице в соцсети X.

«Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США», — сказал он.

По его словам, американские власти испугались того, что он собирался сказать на форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее Госдепартамент США изъял паспорт у планировавшего лететь в Россию отставного разведчика. Аналитик уточнил, что его задержали трое полицейских во время посадки на рейс, сославшись на «приказ Госдепа». Вещи Риттера в срочном порядке были выгружены из лайнера, а его самого вывели из аэропорта в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Мосбиржа сообщила о проблемах в работе

      Вор пробрался в дом, включил кондиционер и уснул

      Бывший футболист сборной Украины получил российский паспорт

      В России предложили проверить песню Пугачевой с точки зрения закона

      Крупнейшие банки России обменяются данными о клиентах в своих приложениях

      Туристов предупредили об опасной для жизни привычке перед полетом на самолете

      Названа причина невыхода складного iPhone

      Пятилетнюю дочь Анастасии Заворотнюк привели на могилу матери

      В Госдуме заявили о появлении в зоне СВО врага «хуже хохла»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше