Коц: под Харьковом после удара ВС России пропал комбат элитного батальона ВСУ

Под Харьковом после удара российских военных по элитному батальону ударных беспилотников «Птахи Мадьяра» Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропал комбат подразделения с позывным Мадьяр. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«По полученным данным, подразделение потеряло большое количество ценных специалистов. А вместе с ними и инструкторов и наемников из стран НАТО, которые решили, что пользоваться привезенными с родины сим-картами — хорошая идея», — написал Коц.

Он уточнил, что удар по скоплению бойцов ВСУ на базе отдыха в населенном пункте Дачное Харьковской области был нанесен в ночь на 3 июня. По словам Коца, потеря профессиональных операторов дронов на данном направлении будет болезненной для Киева. Говоря о судьбе Мадьяра, военный корреспондент отметил, что комбат подразделения ничего не публиковал в социальных сетях с 1 июня.

Ранее стало известно, что под Харьковом российские военные захватили французского наемника, воюющего на стороне ВСУ. Он был взят во время боя в районе населенного пункта Липцы.