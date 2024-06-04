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19:31, 4 июня 2024Бывший СССР

Под Харьковом после удара ВС России пропал комбат элитного батальона ВСУ

Коц: под Харьковом после удара ВС России пропал комбат элитного батальона ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Под Харьковом после удара российских военных по элитному батальону ударных беспилотников «Птахи Мадьяра» Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропал комбат подразделения с позывным Мадьяр. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«По полученным данным, подразделение потеряло большое количество ценных специалистов. А вместе с ними и инструкторов и наемников из стран НАТО, которые решили, что пользоваться привезенными с родины сим-картами — хорошая идея», — написал Коц.

Он уточнил, что удар по скоплению бойцов ВСУ на базе отдыха в населенном пункте Дачное Харьковской области был нанесен в ночь на 3 июня. По словам Коца, потеря профессиональных операторов дронов на данном направлении будет болезненной для Киева. Говоря о судьбе Мадьяра, военный корреспондент отметил, что комбат подразделения ничего не публиковал в социальных сетях с 1 июня.

Ранее стало известно, что под Харьковом российские военные захватили французского наемника, воюющего на стороне ВСУ. Он был взят во время боя в районе населенного пункта Липцы.

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      Екатерина Грищенко
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