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23:54, 4 июня 2024Бывший СССР

Подполье анонсировало расширение вещания российского радио

РИА Новости: подполье планирует расширить вещание российского радио на Николаев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пророссийское подполье на Украине планирует расширить вещание российского радио на Измаил, Николаев и Одессу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам представителя одесского подполья, радиостанции будут распространять новости о работе повстанцев и ходе специальной военной операции (СВО). При этом Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция предпринимают попытки помешать работе российских СМИ.

«Украинская полиция и нацгвардия сейчас ориентированы на выявление и задержание людей, слушающих российские СМИ и читающие российские Telegram-каналы, поэтому не забывайте переключать радиостанцию при подъездах к блокпостам», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ под Харьковом. По словам представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева, в результате удара российских военных по Харьковской области было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ, еще более 50 украинских военнослужащих получили ранения.

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      Евгений Силаев
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