Подсчитаны траты Швейцарии на мирную конференцию по Украине

Швейцария потратит на саммит по Украине до 16,8 миллиона долларов

Расходы Швейцарии на мирную конференцию по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня, могут составить от 10 миллионов франков (около 11,2 миллиона долларов) до 15 миллионов (примерно 16,8 миллиона долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

При этом 10 миллионов из этой суммы будут потрачены на обеспечение внутренней безопасности. Окончательная сумма пока неизвестна, поскольку она зависит от числа делегаций и их уровня. Швейцарское правительство указало, что расходы, связанные с поездкой делегаций на саммит и проживанием в стране во время его проведения, несут «государства-участники».

Ранее стало известно, что Пакистан, скорее всего, пропустит конференцию по Украине в Швейцарии. Отмечается, что это связано с нейтральной позицией страны в вопросах украинского конфликта.

До этого от участия в саммите отказался Китай. В МИД объяснили, что форум не соответствуют требованиям Пекина, который настаивает на одинаковом согласии России и Украины на условия переговоров, их равном положении, а также обсуждении всех мирных инициатив.