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23:36, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Посол Польши спешно покинул ресторан после вопросов об Украине

Посол Польши спешно покинул ресторан в Екатеринбурге после вопросов об Украине

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский спешно покинул ресторан в Екатеринбурге после вопросов соотечественника об Украине. Дипломат проигнорировал просьбы активиста ответить, почему Варшава посылает граждан в зону конфликта и сколько наемников уже было там ликвидировано. Это подтверждают кадры, распространяемые в сети, передает ТАСС.

По информации агентства, Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом 4 июня.

Кроме того, СМИ Екатеринбурга публикуют видео, запечатлевшее, как несколько автомобилей с польскими номерами и кодом 086 (по международной классификации соответствует коду республики) нарушили ПДД в Свердловской области. В результате ГАИ региона проводит проверку в связи с инцидентом с кортежем посла Польши в России.

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      Александра Синицына
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