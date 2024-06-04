Посол Польши спешно покинул ресторан после вопросов об Украине

Посол Польши спешно покинул ресторан в Екатеринбурге после вопросов об Украине

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский спешно покинул ресторан в Екатеринбурге после вопросов соотечественника об Украине. Дипломат проигнорировал просьбы активиста ответить, почему Варшава посылает граждан в зону конфликта и сколько наемников уже было там ликвидировано. Это подтверждают кадры, распространяемые в сети, передает ТАСС.

По информации агентства, Краевский прибыл в Екатеринбург с неофициальным визитом 4 июня.

Кроме того, СМИ Екатеринбурга публикуют видео, запечатлевшее, как несколько автомобилей с польскими номерами и кодом 086 (по международной классификации соответствует коду республики) нарушили ПДД в Свердловской области. В результате ГАИ региона проводит проверку в связи с инцидентом с кортежем посла Польши в России.