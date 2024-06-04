Законность требования предоплаты за ремонт жилья разъяснили

Эксперт Пожарская: подрядчик вправе просить предоплату, но должен показать чеки

Подрядчик может потребовать предоплату за услуги по ремонту квартиры, закон это не запрещает. Однако клиент имеет основание попросить чеки, рассказала агентству РИА Новости эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Существует заблуждение, что подрядчик не вправе просить предоплату за монтаж и выполнение ремонтных работ. Однако это неверно», — заявила она. Так, перед работами по остеклению, замене балконных блоков и дверей монтажник должен закупить расходные материалы у производителя. Окна, блоки, двери, фурнитура и другие элементы составляют 60-70 процентов от стоимости всего заказа, уточнила Пожарская.

Если заказчик самостоятельно закупит конструкцию, мастер вправе отказать в установке. Потребитель мог не учесть некоторые нюансы и особенности материалов, которые затруднят монтаж и повлияют на качество работ, пояснила специалист. Аналогичная ситуация и с отделочными работами. «Самый комфортный и безопасный способ получить желаемый ремонт — заниматься выбором материалов вместе с подрядчиком, доверить ему закупку, но при этом требовать чеки, накладные и проверять расход по смете», — резюмировала собеседница агентства.

Ранее россиян предупредили об ошибках в ремонте, которые выльются в большие расходы. К переплате, например, приведет установка розеток без расчета.