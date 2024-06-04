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20:25, 4 июня 2024Забота о себе

Пять опасных мифов о женской физиологии развеяли

Фото: PxHere

Акушер-гинеколог Шазия Малик развеяла пять популярных мифов о менструации, в которые верят многие женщины. Слова специалистки приводит HuffPost.

Первым опасным мифом врач назвала убеждение, что во время менструации невозможно забеременеть. По ее словам, в эти дни шанс оплодотворения яйцеклетки ниже, но все равно есть. Второе распространенное заблуждение о женской физиологии связано с запретом плавать в бассейне во время менструации. «Купание совершенно безопасно при использовании правильных менструальных средств, таких как тампоны и менструальные чаши. Кроме того, занятия в бассейне помогают снять спазмы», — считает специалистка.

Гинеколог также подчеркнула, что не существует медицинской причины отказываться от секса во время менструации.

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Еще одним частым заблуждением Малик назвала заявления, что предменструального синдрома не бывает, а боль во время месячных выдумывают или преувеличивают. «Предменструальный синдром (ПМС) — это признанное заболевание, сопровождающееся реальными физическими и эмоциональными симптомами. У некоторых менструальные спазмы могут быть серьезными и не являются воображаемыми», — отметила врач.

В заключение Малик добавила, что еще одна частая ошибка — считать, что у всех женщин менструальный цикл составляет 28 дней. На самом деле продолжительность может быть разной: от 21 до 35 дней, заключила гениколог.

Ранее акушер-гинеколог Сурае Назарова рассказала, что рак шейки матки стали чаще диагностировать у молодых женщин. По ее мнению, одним из факторов статистики может быть распространение онкогенных типов вирусов папилломы человека.

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      Екатерина Улитина
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