Раскрыт срок появления первой пресной воды на Земле

Nature Geoscience: пресная вода появилась на Земле четыре миллиарда лет назад

Ученые Университета Кертина в Австралии и Университета Халифы в ОАЭ обнаружили доказательства того, что пресная вода на Земле появилась около четырех миллиардов лет назад, на 500 миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Специалисты проанализировали древние кристаллы циркона из района Джек-Хиллз в Западной Австралии, обнаружив сигнатуры легких изотопов кислорода, датируемые четырьмя миллиардами лет назад. Это позволило раскрыть сроки появления первой пресной воды на Земле — всего нескольких сотен миллионов лет после формирования планеты.

Легкие изотопы кислорода обычно образуются при воздействии горячей пресной воды на горные породы, расположенные на глубине нескольких километров под поверхностью Земли. Эта находка бросает вызов существующей теории о том, что четыре миллиарда лет назад Земля была полностью покрыта соленым океаном. Наличие пресной воды так глубоко внутри Земли свидетельствует о более раннем возникновении суши и гидрологического цикла.

Открытие предполагает, что массивы суши и пресная вода подготовили условия для возникновения и процветания жизни менее чем через 600 миллионов лет после образования планеты.