Рогов: 11 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по электроподстанции «Каменка» в Запорожской области, в результате чего без электричества остались 11 тысяч абонентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате удара нацистов поврежден трансформатор. Специалисты ведут ликвидацию последствий удара нацистов и заняты восстановлением критической инфраструктуры», — написал Рогов.

По его словам, без электричества остались жители части Каменки-Днепровской и прилегающих сел Запорожской области.

Ранее Владимир Рогов заявил, что российские военные расширили зону контроля за Работино. Он утонил, что армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая украинских военных.

