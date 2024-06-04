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13:02, 4 июня 2024Бывший СССР

Рогов рассказал об ударе ВСУ по электроподстанции «Каменка»

Рогов: 11 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по электроподстанции «Каменка» в Запорожской области, в результате чего без электричества остались 11 тысяч абонентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате удара нацистов поврежден трансформатор. Специалисты ведут ликвидацию последствий удара нацистов и заняты восстановлением критической инфраструктуры», — написал Рогов.

По его словам, без электричества остались жители части Каменки-Днепровской и прилегающих сел Запорожской области.

Ранее Владимир Рогов заявил, что российские военные расширили зону контроля за Работино. Он утонил, что армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая украинских военных.

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      Валентин Карант
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