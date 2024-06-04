Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 4 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 июня

Фото: Роман Соколов / ТАСС

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в среду, 5 июня, и четверг, 6 июня, местами в северо-восточных районах Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. Так, в частности, спасатели рекомендовали избегать воздействия повышенной температуры.

«Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором, — говорится в сообщении. — Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени».

Ранее турист, отдыхавший на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, выпал из окна гостиницы и не выжил. Трагедия произошла вечером в понедельник, 3 июня, на территории отеля «Азимут». О несчастном случае сообщили очевидцы.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве оправдали членов ЧВК ЕНОТ во главе с бывшим сотрудником ФСБ. Воевавших в Донбассе бойцов обвиняли в разбоях

      После нападения фигуранта дела на конвоира возбудили дело

      Россияне собрали сотни тонн мусора на «Чистых играх»

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Гигантские глыбы льда «вспахали» российский пляж и попали на видео

      Москвичам пообещали возвращение жары

      Бывший главный тренер ЦСКА выступил с заявлением после увольнения из клуба

      В российском заповеднике расцвел редкий цветок

      В Башкирии начали поиск устроивших стрельбу участников свадебного кортежа

      Греф заявил о перегреве российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше