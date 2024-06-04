Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 июня

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в среду, 5 июня, и четверг, 6 июня, местами в северо-восточных районах Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. Так, в частности, спасатели рекомендовали избегать воздействия повышенной температуры.

«Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором, — говорится в сообщении. — Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени».

Ранее турист, отдыхавший на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, выпал из окна гостиницы и не выжил. Трагедия произошла вечером в понедельник, 3 июня, на территории отеля «Азимут». О несчастном случае сообщили очевидцы.

