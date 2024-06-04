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16:33, 4 июня 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали фрукт для профилактики рака и болезней сердца

Эндокринолог Толмасова: абрикосы поддерживают иммунитет и улучшают цвет кожи

Фото: Unsplash

В абрикосах содержится целый спектр соединений, защищающих от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней глаз. Эти и другие полезные свойства фрукта россиянам назвала врач-эндокринолог Анжела Толмасова в беседе с «Газетой.Ru».

Врач рассказала, что в абрикосах много природных органических пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды и фенол. По ее словам, они поддерживают иммунитет и защищают от некоторых форм рака. Кроме того, благодаря антиоксидантам абрикосы полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени, посоветовала врач.

Клетчатка, содержащаяся в абрикосах, персиках и сливах, помогает предотвратить запоры и поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта

Анжела Толмасоваврач-эндокринолог

Толмасова также отметила, что абрикосы богаты витамином А, который нужен для защиты здоровья глаз. Еще одно ценное, по словам врача, вещества — каротиноиды. Они защищают от ультрафиолета, вредного воздействия окружающей среды и никотина, а также улучшают качество кожи и ее цвет. Кроме того, Толмасова добавила, что абрикосы влияют на электролитный обмен и водный баланс организма, таким образом помогая нормализовать артериальное давление.

Врач добавила: полезны не только свежие фрукты, но и курага. По ее словам, сушеные абрикосы являются источниками фитоэстрогенов, необходимых при менопаузе, а также полезных для профилактики болезней сердца и некоторых видов рака.

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      Екатерина Улитина
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