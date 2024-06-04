Россиянин попытался задушить жену и попал в колонию

В Белгородской области суд приговорил к 3 годам мужчину, пытавшегося убить жену

В Белгородской области суд приговорил к трем годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался задушить жену и ранил ее ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, 17 февраля семейная пара поссорилась, находясь дома в селе Головчино. Во время конфликта мужчина начал душить супругу. Женщине удалось оттолкнуть нападавшего и убежать в дом к соседям, однако это не остановило осужденного.

Он проследовал за ней и снова стал душить. Пострадавшая опять оттолкнула супруга, тогда он схватил нож и нанес ей несколько ударов в область спины и живота. Жизнь женщине спас сын, который смог остановить отца.

Ранее стало известно, что в Иванове суд рассмотрит дело 65-летней местной жительницы, изрезавшей гостя и расправившейся с мужем.