Россиянин заподозрил жену в измене и расправился с ней

Под Томском будут судить мужчину, задушившую жену из-за подозрений в измене

В Томской области суд рассмотрит дело местного жителя, расправившегося с женой из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 21 по 22 ноября 2023 года обвиняемый выпивал в доме в селе Большая Галка Бакчарского района. Там он поссорился с женой, так как заподозрил ее в измене. Мужчина схватил женщину за шею и начал душить. Она не выжила.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО. Сначала он признался в совершении преступления, но позже заявил о своей непричастности к расправе над супругой.

Ранее стало известно, что в Астраханской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 46-летнего местного жителя, расправившегося с сожительницей из ревности.