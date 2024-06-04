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07:29, 4 июня 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за совершенную 22 года назад двойную расправу

Под Иркутском осудили на 8 лет мужчину, убившего двух женщин 22 года назад

Фото: Hedi Benyounes / Unsplash

В Иркутской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 39-летнего мужчину, расправившегося с 33-летней и 34-летней женщинами 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «а,ж,з» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в сентябре 2002 года четыре приятеля выпивали в квартире дома в поселке Новая Игирма. Двое из них захотели расправиться с женщинами, работавшими на местном рынке. Обвиняемые пришли к ним в квартиру, изрезали и забили до смерти по голове кирпичом. Нападавшие скрылись. Долгое время преступление не удавалось раскрыть. Однако в мае 2023 года следователи установили лицо, причастное к расправе. Его задержали в августе в селе Новая Игирма и этапировали в Иркутскую область. Осужденный признал вину. Отмечается, что его сообщника уже нет в живых.

Ранее стало известно, что Московский городской суд приговорил 29-летнего Андрея Легонькова и его 30-летнюю жену Елену Потапову к 18 и 16 годам колонии за расправу над родственником.

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      Екатерина Кашурникова
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