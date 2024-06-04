Российская ПВО уничтожила «умные» бомбы ВСУ стоимостью в сотни тысяч долларов

МО России: ПВО уничтожила две бомбы Hammer ВСУ в зоне спецоперации

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила две «умные» бомбы Hammer Вооруженных сил Украины стоимостью в сотни тысяч долларов каждая. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Известно, что стоимость одной такой бомбы составляет около 300 тысяч долларов. Также, по сообщению оборонного ведомства, ПВО удалось перехватить 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Также российские военные сбили 41 беспилотник ВСУ. Отдельно в МО сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили четыре гаубицы M777 и нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ в 112-ти районах.

Ранее российский политолог подвел итоги наступления ВСУ летом 2023 года. По его словам, Россия перехватила инициативу после провала наступления украинской армии.