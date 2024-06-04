Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:06, 4 июня 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о попытках ВСУ спрятать западные гаубицы

Боец ВС РФ Квока заявил, что ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся гаубицы М777

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) под Угледаром прячут оставшиеся у них западные гаубицы М777 из-за высокого риска их поражения. Об этом заявил командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки российских войск «Восток» с позывным Квока, передает ТАСС.

По его словам, гаубицы M777 продолжают пока вести ответный огонь, однако их осталось очень мало. «Их не выгоняют потому, что мы их уничтожаем», — пояснил боец.

Он отметил, что количество пораженных его расчетом целей идет на десятки. Среди них как личный состав украинской армии, так и военная техника, блиндажи, укрепления и огневые точки противника.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что украинский конфликт развенчал миф о превосходстве военно-промышленного комплекса США. Как пишут журналисты, среди вооружения, на которое возлагали неоправдавшиеся большие надежды — беспилотники Switchblade, танки M-1 Abrams, зенитный ракетный комплекс Patriot и гаубицы M777.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после вердикта присяжных

      Девушка с последней стадией рака рассказала о незаметных симптомах болезни

      Возбуждено дело после высадки на МКАД участников СВО таксистом

      Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

      Южная Корея пообещала возобновить военные действия вдоль демаркационной линии

      Омбудсмен рассказала о судьбе потерявших обоих родителей после «Крокуса» детей

      Байден назвал Трампа осужденным преступником

      Назван самый модный цвет лета 2024 года

      Володин назвал самый быстрый способ завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше