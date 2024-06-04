Боец ВС РФ Квока заявил, что ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся гаубицы М777

Вооруженные сил Украины (ВСУ) под Угледаром прячут оставшиеся у них западные гаубицы М777 из-за высокого риска их поражения. Об этом заявил командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки российских войск «Восток» с позывным Квока, передает ТАСС.

По его словам, гаубицы M777 продолжают пока вести ответный огонь, однако их осталось очень мало. «Их не выгоняют потому, что мы их уничтожаем», — пояснил боец.

Он отметил, что количество пораженных его расчетом целей идет на десятки. Среди них как личный состав украинской армии, так и военная техника, блиндажи, укрепления и огневые точки противника.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что украинский конфликт развенчал миф о превосходстве военно-промышленного комплекса США. Как пишут журналисты, среди вооружения, на которое возлагали неоправдавшиеся большие надежды — беспилотники Switchblade, танки M-1 Abrams, зенитный ракетный комплекс Patriot и гаубицы M777.