Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:54, 4 июня 2024Силовые структуры

Российского подростка арестовали за нападение с мачете на пару из ревности

В Подмосковье суд арестовал подростка, напавшего с мачете на пару из ревности

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Балашихе Московской области арестовали 17-летнего подростка, который из ревности напал с мачете на пару. Об этом «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета России.

Юноша пробудет под стражей до 1 августа. Ему предъявлено обвинение по статье о покушении на двух человек. По версии следствия, 2 июня молодой человек в подъезде дома нанес раны 18-летней бывшей возлюбленной и ее 25-летнему парню.

Довести умысел до конца несовершеннолетний не смог по независящим от него обстоятельствам. Его задержали в тот же день через несколько часов. На допросе юноша признал вину.

Ранее сообщалось, что в Липецке следователи возбудили дело после избиения подростками прохожих.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве оправдали членов ЧВК ЕНОТ во главе с бывшим сотрудником ФСБ. Воевавших в Донбассе бойцов обвиняли в разбоях

      Шольц пожаловался на вопросы жителей Германии об Украине

      Крис Дженнер уличили в фотошопе на снимке в купальнике

      Байден рассказал о своем прошлом на Украине

      В США призвали Запад не игнорировать открытость России к переговорам

      Сбербанк решил открыть отделения в новых регионах России

      В прокуратуре подтвердили информацию о двух пострадавших от стрельбы в Москве

      Сборная России по дзюдо объявила состав на Олимпиаду в Париже

      Бывшего инженера российского оборонного предприятия осудили за взлом компьютера

      В Москве мужчина открыл стрельбу из окна дома и ранил двоих человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше