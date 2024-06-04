Российского подростка арестовали за нападение с мачете на пару из ревности

В Подмосковье суд арестовал подростка, напавшего с мачете на пару из ревности

В Балашихе Московской области арестовали 17-летнего подростка, который из ревности напал с мачете на пару. Об этом «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета России.

Юноша пробудет под стражей до 1 августа. Ему предъявлено обвинение по статье о покушении на двух человек. По версии следствия, 2 июня молодой человек в подъезде дома нанес раны 18-летней бывшей возлюбленной и ее 25-летнему парню.

Довести умысел до конца несовершеннолетний не смог по независящим от него обстоятельствам. Его задержали в тот же день через несколько часов. На допросе юноша признал вину.

Ранее сообщалось, что в Липецке следователи возбудили дело после избиения подростками прохожих.

