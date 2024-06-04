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23:52, 4 июня 2024Мир

Шольц назвал условие поддержки кандидатуры фон дер Ляйен на второй срок

Шольц: ФРГ поддержит фон дер Ляйен в случае большинства у ее партии без правых
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Mikko Stig / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин поддержит кандидатуру председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок при условии, если ее правоцентристская Европейская народная партия сможет создать стабильное большинство в новом Европарламенте без поддержки ультраправых. Об этом пишет Bloomberg.

«Председатель комиссии всегда должен опираться на демократические партии Европы, на платформу, включающую социал-демократов, консерваторов и либералов», — заявил канцлер ФРГ.

При этом Шольц, не назвав ни одной конкретной крайне правой партии, подчеркнул, что история Германии показывает, что на ней лежит «особая ответственность в Европе».

Ранее издание Politico писало, что Урсуле фон дер Ляйен будет трудно переизбраться на свой текущий пост, поскольку далеко не все однопартийцы поддерживают ее кандидатуру. В частности, речь идет о депутатах из Испании, Италии и Словении, в связи с чем главе ЕК стоит «засучить рукава» и вложить усилия в агитацию среди депутатов из этих государств.

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      Марина Совина
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