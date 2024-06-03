На Западе усомнились в переизбрании фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Politico: фон дер Ляйен будет трудно переизбраться на пост главы Еврокомиссии

Председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен будет трудно переизбраться на свой текущий пост. В победе главы ЕК на предстоящих выборах усомнилось издание Politico.

По данным источника из Европейской народной партии, выдвинувшей фон дер Ляйен на пост, далеко не все однопартийцы поддерживают ее кандидатуру. В частности, речь идет о депутатах из Испании, Италии и Словении, в связи с чем главе ЕК стоит «засучить рукава» и вложить усилия в агитацию среди депутатов из этих государств.

«Она должна делать это вплоть до окончания предвыборной кампании. Она должна потрудиться, чтобы получить поддержку Испании. Она должна приложить много усилий, чтобы ее поддержала Польша. Здесь важно планирование», — заявил источник в беседе с изданием.

Кроме того, фон дер Ляйен может не набрать необходимого для победы большинства в 361 голос даже в том случае, если за нее проголосуют представители центристских фракций, на которых глава ЕК делает ставку. По данным журналистов, в каждой фракции наберется не менее десяти процентов депутатов, которые откажутся от поддержки фон дер Ляйен. Этого, по подсчетам издания, достаточно, чтобы снизить количество отданных за нее голосов до 351.

Ранее главу Еврокомиссии освистали в ходе ее официального визита в Болгарию.