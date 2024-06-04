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16:58, 4 июня 2024Мир

Целью саммита по Украине в Швейцарии назвали вовлечение России в переговоры

Bloomberg: целью саммита в Швейцарии станет вовлечение России в переговоры

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Целью саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, станет вовлечение России в будущие переговоры. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа по итогам саммита.

Агентство пишет, что в проекте упомянуты такие сферы как ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен военнопленными. Уточняется, что в урегулировании конфликта должны участвовать все стороны.

«Мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами доверия в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации», — говорится в тексте. При этом отмечается, что он может быть изменен в ходе переговоров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все попытки достичь мира на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением. По словам Пескова, именно поэтому Россия поддерживает позицию Китая, который отказался принимать участие в саммите по Украине, так как там не будут в равной степени представлены все стороны конфликта.

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      Лина Пивоварова
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