Туристов предупредили об опасной для жизни привычке перед полетом на самолете

Daily Mail: туристов предупредили об опасности алкоголя перед полетом

Привычка пить алкоголь перед полетом на самолете для создания праздничного настроения может быть опасна для жизни. Об этом туристов предупредили исследователи, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что употребление алкоголя перед сном в самолете создает тяжелую нагрузку на сердце из-за снижения количества кислорода в крови и учащения пульса. Это опасно как для пожилых людей, так и для молодых.

«Я бы посоветовал людям с заболеваниями сердца и легких избегать употребления алкоголя в самолетах», — отметила врач Ева-Мария Эльменхорст из Немецкого аэрокосмического центра.

Ранее эксперт по путешествиям заявил, что апельсиновый сок сильно обезвоживает детский организм во время полета в самолете, а поэтому может быть опасен для маленьких туристов. По мнению мужчины, именно обезвоживание является главной проблемой растущего организма во время длинных перелетов.