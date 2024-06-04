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14:06, 4 июня 2024Экономика

У России появится еще один конкурент на газовом рынке Европы

Глава Турции Эрдоган: начало поставок туркменского газа в ЕС — вопрос времени

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопросом времени начало поставок природного газа из Туркменистана в государства Евросоюза (ЕС) через территорию его страны. Его слова приводит телеканал TRT Haber.

Таким образом, в среднесрочной перспективе у России может появиться еще один конкурент на европейском газовом рынке. В настоящее время у Турции есть три крупных энергетических инфраструктурных проекта — трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Трансанатолийский газопровод (TANAP).

Первый шаг по подключению туркменского газа к TANAP был сделан 14 декабря 2022 года в ходе Первого саммита глав Турции, Азербайджана и Туркменистана. В ходе деловой встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по транспортировке туркменского газа в Европу. Эрдоган отметил, что эта мера в дальнейшем сможет укрепить энергетическую безопасность ЕС.

Ранее экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил о проблемах с реализацией предложенного Россией проекта газового хаба в Турции из-за растущего давления со стороны властей США. Еще одним препятствием, как уточнил эксперт, могут стать опасения стран НАТО по поводу сближения республики с РФ. Подобное может быть негативно воспринято в Североатлантическом альянсе.

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