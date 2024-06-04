Украина второй раз за день атаковала российский регион беспилотником

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Украина второй раз за вторник, 4 июня, попыталась атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытка атаки была пресечена около 12:30 по московскому времени. Беспилотник самолетного типа в приграничном регионе перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) также пытался ударить по Белгородской области утром 4 июня. Его поразили силы ПВО.

Кроме того, в тот же день губернатор Белгородской области сообщал, что дрон-камикадзе ВСУ ударил по автомобилю в селе Ясные Зори. Он оказался сильно поврежден, при этом никто не пострадал. Три дрона также атаковали село Байцуры и поселок Борисовка — под удар попали автобус и спецтехника.