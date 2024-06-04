В Австралии рассказали о несерьезном отношении к Зеленскому

Активист Бойков: Австралия сигнализирует, что относится к Зеленскому несерьезно

Отправляя на мирный саммит по Украине в Швейцарии министра страхования по инвалидности, Австралия сигнализирует, что относится к Владимиру Зеленскому несерьезно. Об этом РИА Новости рассказал российский активист в Австралии Семен Бойков.

«Наблюдается тенденция, что все серьезные авторитетные личности планеты Земля красиво, "по-английски" уходят от участия в этом фарсе», — обратил внимание он.

По словам Бойкова, даже провластные СМИ с иронией отнеслись к выбору представителя Австралии на саммите. «Я вижу в этом, по сути, шуточном "назначении" на саммит здравый смысл — значит, Австралия меняется, значит, все будет хорошо», — высказался активист.

Ранее глава МИД страны Пенни Вонг сообщила, что Австралия не отправит на саммит по Украине в Швейцарию делегацию во главе с премьер-министром или вице-премьером страны.