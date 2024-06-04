В Белом доме заявили о сопровождении Зеленского по «формуле мира»

Кирби: США сопровождали Зеленского на каждом шагу по «формуле мира»

США сопровождали президента Украины Владимира Зеленского на каждом шагу при разработке «формулы мира». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Reuters.

«С тех пор как Зеленский предложил свою "формулу мира" — формулу из 10 пунктов, — ни одна другая страна не пыталась так настойчиво добиться ее практической реализации и продвижения, как Соединенные Штаты. Мы стояли за ним на каждом шагу в работе над этой "формулой мира"», — рассказал представитель Белого дома.

Ранее Кирби заявил, что США никогда не ограничивали Украину по применению систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории России. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты «не в состоянии ежедневно отслеживать» применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) предоставленного оружия.