В Европе испытали двигатель для грузового космического корабля

Компания The Exploration завершила испытания двигателя корабль Nyx

Европейская компания The Exploration завершила кампанию огневых испытаний второго прототипа двигателя Huracan, который получит лунный космический грузовой корабль Nyx. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Испытания проводились на стенде P8 полигона Немецкий центр авиации и космонавтики в Лампольдсхаузене. «Испытание имело большое значение, поскольку впервые жидкий метан заменил воду в качестве охлаждающей жидкости двигателя, что более точно соответствует условиям, в которых он будет работать во время миссии», — говорится в публикации.

В настоящее время компания приступила к производству третьего прототипа двигателя Huracan.

В мае издание ArsTechnica сообщило, что Европейское космическое агентство выбрало компании The Exploration и Thales Alenia Space для создания космического грузовика.