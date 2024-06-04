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20:04, 4 июня 2024Экономика

В Европе резко подешевел газ

Стоимость газа на лондонской бирже ICE опустилась на 5%

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Газ на лондонской бирже ICE подешевел до 388 долларов за тысячу кубометров. Стоимость топлива по индексу голландского хаба TTF падала на пять процентов, свидетельствуют данные торговой площадки.

На момент открытия торгов тысяча кубометров газа с доставкой в июле торговалась в районе 404,3 доллара. Позднее газ в Европе дорожал до отметки в 410,6 доллара за тот же объем, а на минимуме стоимость фьючерсов упала до 383,5 доллара.

В понедельник, 27 мая, стоимость газа в регионе резко выросла почти на три процента. Биржевые цены на топливо с доставкой в июле поднялась до 393 долларов за тысячу кубометров, она увеличилась на 2,8 процента в сравнении с ценами предыдущего дня. В течение дня при этом газ дорожал до отметки в 398,3 доллара (плюс 4,2 процента). Предыдущий рекорд цены установили в четверг, 23 мая. Во время торгов стоимость тысячи кубометров превысила 400 долларов впервые с декабря 2023 года.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) предположили, что энергоносители в Европе могут постоянно дорожать из-за конфликта на Украине. По мнению организации, продолжение обострения ситуации в регионе может еще больше ослабить энергетическую безопасность из-за увеличения доли энергетических расходов в ВВП на фоне роста цен. Полностью отказаться от российских энергоресурсов европейские страны смогут лишь к 2030 году.

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      Вячеслав Агапов
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