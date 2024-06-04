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00:56, 4 июня 2024Бывший СССР

В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что обстрел велся с использованием кассетных боеприпасов. По словам очевидца, с котором побеседовало агентство, сначала раздался звук, а затем стали разрываться суббоеприпасы украинских войск типа «колокольчик». «Мы забежали в дом, а потом позвонил сосед и сказал, что ранена соседка, позже она погибла», — рассказал он.

Сообщается, что ВСУ атаковали Никитовский район города рядом с шахтой Изотова. На месте происшествия обнаружили множество небольших воронок, неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы и их фрагменты.

До этого украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецкой народной республике (ДНР). Обстрелу подверглись населенные пункты Калиново, Макеевка, Горловка, Желанное Второе, а также Кировский район Донецка.

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      Марина Совина
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