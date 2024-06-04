В Грузии оценили отношения с США и Европой

Глава «Грузинской мечты» Гарибашвили заявил о стратегическом партнерстве с США

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил о стратегическом партнерстве Грузии с США и Европой, несмотря на разногласия. Его слова приводит «Новости — Грузия» в Telegram.

Он назвал временным кризис в отношениях с западными партнерами. По мнению Гарибашвили, необходимо все заново объяснить Евросоюзу и США. «У нас, конечно, может быть ряд разногласий с нашими партнерами, но есть вопросы, по которым мы согласны. У нас стратегическое партнерство с Америкой и Европой», — сказал он.

Глава правящей партии отметил, что могут быть вопросы, по которым сторонам не удается прийти к согласию. Как он утверждает, это требует диалога, обсуждения и разговоров.

Скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу в понедельник, 3 июня. Для того чтобы новые нормы заработали, парламенту пришлось преодолевать вето президента Грузии Cаломе Зурабишвили.