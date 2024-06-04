В ХАМАС оценили обозначенные Байденом условия переговоров в Газе

Хамдан: обозначенные США условия говорят о неготовности ЦАХАЛ вывести войска

Обозначенные главой Соединенных Штатов Джо Байден условия переговоров об установлении перемирия в секторе Газа говорят о том, что Израиль не планирует выводить оттуда свои войска. Заявление политика оценил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, пишет ТАСС.

«Слова президента США о "переговорах, которые будут продолжаться, пока стороны не придут к консенсусу", свидетельствуют о том, что Израиль заинтересован лишь в одном этапе перемирия — на котором бы он смог забрать своих пленных», — отметил он.

По мнению Хамдана, власти Израиля «не хотят установления режима прекращения огня и не желают достичь каких-либо результатов на переговорах».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что для полного прекращения огня Тель-Авив будет требовать выполнения своих прежних условий: уничтожения военных возможностей ХАМАС, освобождения всех заложников и нейтрализации угрозы Израилю со стороны Газы.