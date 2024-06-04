Ганчев: российские военные окопались в Харьковской области

Российские военные окопались в Харьковской области, заняли удобные позиции и не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) контратаковать. Об обороне Вооруженных сил России рассказал глава военно-гражданской (ВГА) администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«На линии Лукьянцы — Липцы возведены серьезные оборонительные сооружения. Наши парни там окопались, заняли удобные позиции и не позволяют противнику контратаковать», — сообщил он.

Кроме того, глава ВГА отметил, что продвижение российских военных в Харьковской области замедлилось, но продолжается. По его словам, командование украинской армии перебросило серьезные резервы на этот участок фронта.

Ранее Ганчев заявил, что санитарная зона безопасности, которая, как утверждается, будет создана на востоке Украины в результате наступления, пройдет в 200 километрах западнее Харькова. Он также объяснил, что говорит от имени уроженцев Харьковской области, и напомнил, что необходимо учитывать интересы жителей других областей, которые находятся под контролем ВСУ.