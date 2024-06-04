В Харьковской области рассказали о целях мобилизации на Украине

Мобилизация на Украине проводится, чтобы забрать как можно больше людей из Харьковской области. О целях Киева рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
«Вся мобилизация, о которой сейчас очень многие говорят, она нацелена именно на Харьков... Поэтому киевский режим старается бросить в эту харьковскую мясорубку как можно больше сил», — сказал он.
Ганчев отметил, что украинские власти пытаются бросать «все человеческие ресурсы» Харькова и области в бой, не успевая их готовить.
Глава ВГА также рассказал, что сейчас российские военные окопались в Харьковской области, заняли удобные позиции и не дают Вооруженным силам Украины контратаковать. По его словам, на линии Лукьянцы — Липцы возведены серьезные оборонительные сооружения.