Гендиректор Yasno Коваленко: в Киеве отменили экстренные отключения света

В Киеве отменили экстренные отключения света, город вернулся к прежнему графику почасовых отключений. Об этом заявил генеральный директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Коваленко прокомментировал введенные 4 июня аварийные отключения электричества. По его информации, город вернулся к стандартным почасовым отключениям.

«Должны вернуться к графикам сейчас», — написал гендиректор Yasno.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал сложную ситуацию в энергетике. Он подчеркнул, что украинская энергоинфраструктура находится в сложном положении и требует защиты.