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13:23, 4 июня 2024Экономика

В Кремле опровергли перебои с поставками в российский регион

Песков: о сложностях с поставками в Калининград не может быть и речи

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Снабжение Калининградской области всем необходимым морским путем является одним из ключевых российских приоритетов, поэтому о перебоях с поставками в регион не может быть и речи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, об этом, в частности, неоднократно говорил Владимир Путин, а саму тему «непосредственно ведет правительство РФ».

Опровержение потребовалось на фоне публикации РБК, в которой издание со ссылкой на источники сообщило об угрозе существенного подорожания или даже прекращения морского снабжения Калининградской области в связи с вопросами субсидирования перевозок.

Ранее стало известно, что калининградский производитель электроники «Телебалт Т» решил перенести производство в Ленинградскую область, поскольку из-за сложностей с логистикой и удорожания себестоимости предприятие не ведет сборку телевизоров уже почти два года.

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      Дмитрий Воронин
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