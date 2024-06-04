В Кремле прокомментировали сообщения об объединении двух российских регионов

В Кремле не ведутся обсуждения об объединении Республики Алтай и Алтайского края. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай уникален. Здесь в данном случае нет никаких обсуждений [этого вопроса] — эта тема не на повестке дня у нас», — пояснил представитель Кремля.
4 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на новую работу.
Губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку региона и особое отношение к Алтаю. Также Хорохордин выразил благодарность администрации президента, правительству, его председателю Михаилу Мишустину и всем жителям региона.