В Кремле прокомментировали сообщения об объединении двух российских регионов

Песков: нет обсуждения об объединении Республики Алтай и Алтайского края

В Кремле не ведутся обсуждения об объединении Республики Алтай и Алтайского края. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай уникален. Здесь в данном случае нет никаких обсуждений [этого вопроса] — эта тема не на повестке дня у нас», — пояснил представитель Кремля.

4 июня глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на новую работу.

Губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку региона и особое отношение к Алтаю. Также Хорохордин выразил благодарность администрации президента, правительству, его председателю Михаилу Мишустину и всем жителям региона.