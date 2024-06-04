Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:13, 4 июня 2024Россия

В Крыму ответили на заявление Киева о легитимности украинской власти

Смирнов назвал чистосердечным признанием заявление Киева о легитимности власти
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Заявление Киева, который сообщил о консультациях со странами Запада по вопросу о легитимности власти на Украине, является чистосердечным признанием. Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление замглавы офиса Ирины Мудрой, которая сообщала что оснований для обращения Владимира Зеленского в конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет. Политик сообщала, что политические консультации по этому вопросу прошли при участии ЕС и США осенью 2023 года.

«Это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной. Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка», — прокомментировал Смирнов.

Полномочия Владимира Зеленского как президента Украины, согласно Конституции, истекли 20 мая. На Украине отказались проводить главы государства и сослались на военное положение и мобилизацию. Единственной легитимной властью на Украине сейчас обладает Верховная Рада, заявлял один из авторов Конституции Украины Дмитрий Табачник.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Французский политик потребовал от Запада прекратить поддержку Украины. Что ужаснуло лидера «Патриотов»?

      Володин объяснил отказ участников ехать в Швейцарию к «инвалиду» Зеленскому

      Участник российского экстремального шоу рассказал о травме пениса

      Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

      Пропавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке

      Россиянка побывала в популярном городе США и назвала его большой деревней

      В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

      СК раскрыл подробности поджога российского храма

      Россиянин проехался автостопом по Вьетнаму и сравнил его с Россией

      Мужчина рассказал о потере девственности с женщиной старше его на 37 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше