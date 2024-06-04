В Крыму ответили на заявление Киева о легитимности украинской власти

Смирнов назвал чистосердечным признанием заявление Киева о легитимности власти

Заявление Киева, который сообщил о консультациях со странами Запада по вопросу о легитимности власти на Украине, является чистосердечным признанием. Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, его цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление замглавы офиса Ирины Мудрой, которая сообщала что оснований для обращения Владимира Зеленского в конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет. Политик сообщала, что политические консультации по этому вопросу прошли при участии ЕС и США осенью 2023 года.

«Это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной. Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка», — прокомментировал Смирнов.

Полномочия Владимира Зеленского как президента Украины, согласно Конституции, истекли 20 мая. На Украине отказались проводить главы государства и сослались на военное положение и мобилизацию. Единственной легитимной властью на Украине сейчас обладает Верховная Рада, заявлял один из авторов Конституции Украины Дмитрий Табачник.