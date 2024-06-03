Офис Зеленского отказался обращаться в Конституционный суд насчет легитимности

Замглавы ОП Мудрая: у Зеленского нет оснований обращаться в Конституционный суд

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского не будет обращаться по вопросу легитимности украинского лидера в Конституционный суд (КС) страны. Об этом заявила заместитель главы ОП Ирина Мудрая в интервью порталу «Бабель».

Мудрая прокомментировала идею обращения в КС страны с просьбой разъяснить легитимность пребывания Зеленского на посту. Она сообщила, что проведение президентских выборов на Украине планируется через шесть месяцев после окончания военного положения. Чиновник добавила, что соответствующий закон должен быть принят Верховной Радой Украины.

«Я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд», — заявила замглавы ОП. Она сослалась на договоренности между фракциями Рады, достигнутые по итогам консультаций с участием ЕС и США.

Ранее один из авторов Конституции Украины Дмитрий Табачник назвал Раду единственной легитимной властью в стране. Он отметил, что полномочия парламента еще не завершились.