В Нижнем Новгороде открыли первую в России кафедру киберпсихологии

В нижегородском университете открыли первую в России кафедру киберпсихологии

Первую в России кафедру киберпсихологии открыли в нижегородском университете. Соответствующий материал публикует «Интерфакс» со ссылкой на ректора вуза Олег Трофимов.

Известно, что упомянутая кафедра появилась в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ). По словам ректора, киберпсихологи ННГУ создают продукты, решая актуальные задачи для бизнеса и государственных ведомств.

«Это устройства для диагностики состояния киберспортсменов, детекторы стресса для представителей разных профессий от машинистов до специалистов "на удаленке", "умная" одежда с данными о состоянии сотрудников в течение рабочей смены и многое другое», — пояснил собеседник издания.

По словам Трофимова, ранее в университете была создана лаборатория киберпсихологии, запущена магистерская программа, в настоящее время готовится первый учебник. «Студенты кафедры будут участвовать в аналитике и разработке новых ИТ-решений. Ребята освоят востребованные компетенции на стыке психологии, нейронаук и информационных технологий», — заключил он.

Ранее российские исследователи создали мощное обезболивающее из яда морских актиний, которое не вызывает привыкания. Аналогов такому веществу в мире пока нет.