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19:30, 4 июня 2024Бывший СССР

В Раде сравнили Украину с колонией из-за закона о статусе английского

Депутат Рады Вятрович: закон о статусе английского есть только в колониях

Фото: РИА Новости

Украина встала на один уровень с бывшими колониями Великобритании с принятием закона о статусе английского языка в стране. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Евгений Вятрович, сообщает УНИАН.

Вятрович назвал саму идею законопроекта «ошибочной и довольно странной». Он подчеркнул, что популяризация изучения английского языка решается не законом, а временными, кадровыми и финансовыми ресурсами.

«Законопроекты об особом статусе английского языка в мире есть только в тех странах, которые в свое время были британскими колониями», — заявил депутат. Политик добавил, что власти страны выбрали путь показательных решений вместо реальных действий.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил о принятии закона о статусе английского языка в окончательном чтении. По закону будет нормировано использование английского языка органами власти.

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      Юрий Леонов
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