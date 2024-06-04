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04:56, 4 июня 2024Россия

В России спрогнозировали полное прекращение усыновления детей иностранцами

Львова-Белова заявила о скором прекращении усыновления иностранцами детей из РФ

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В России ожидается полное прекращение детей иностранными гражданами. К такому выводу пришла уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова

В докладе о деятельности детского омбудсмена в 2023 году, опубликованном 3 июня, указано, что такое развитие событий возможно в ближайшем обозримом будущем. На это указывает складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами.

1 августа 2022 года в Госдуму также внесли законопроект о запрете усыновления детей из России для граждан недружественных стран. С 2013 года в России действует «закон Димы Яковлева», ставший ответом на американский «акт Магнитского». Согласно ему, американским гражданам запрещено усыновлять российских детей. Закон был назван в память о двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле, спасти малыша не удалось.

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      Марина Совина
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