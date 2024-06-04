В России спрогнозировали снижение вывоза угля

Минэнерго: объемы экспорта российского угля в 2024 году незначительно упадут

По итогам 2024 года суммарные объемы вывоза российского угля за границу с большой долей вероятности незначительно упадут в сравнении с показателем 2023-го. Такой прогноз дал заместитель главы министерства энергетики Сергей Мочальников, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил он, объемы экспорта угля в этом году «чуть-чуть припадут». Однако частично компенсировать спад можно будет за счет наращивания реализации топлива на внутреннем рынке. «За счет внутреннего рынка сохраним добычу, внутренний рынок заберет достаточно много», — пояснил Мочальников.

В то же время экспортные потери за первое полугодие, как добавил он, вряд ли получится «отыграть». «6-8 миллионов тонн, это, наверное, не отыграем», — заявил он. По итогам января-июня суммарные объемы вывоза угля из России составят порядка 100 миллионов тонн. Добыча же за весь год, по оценкам ведомства, сохранится на уровне 2023-го и окажется на уровне примерно в 440 миллионов.

Объемы экспорта российского угля падают не первый год. Так, по итогам 2023-го показатель снизился на 3,9 процента и опустился до отметки в 212,5 миллиона тонн. В свою очередь, в 2022 году объемы вывоза, как указывал вице-премьер Александр Новак, просели еще больше — на 7 процентов.