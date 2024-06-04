Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:05, 4 июня 2024Экономика

В Россию призвали не пускать родственников мигрантов

Трудовым мигрантам захотели запретить въезд в Россию с родственниками
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Трудовых мигрантов пускают в Россию работать, а поэтому им следует запретить привозить с собой родственников. Об этом на специальном заседании Совета по правам человека заявил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, которого цитирует Telegram-канал BRIEF.

Кроме того, чиновник захотел провести ревизию всех получивших российское гражданство на определенных территориях за последние семь-десять лет и призвал к борьбе с «резиновыми» квартирами.

Ранее в Москве строители-мигранты бесплатно поселились в квартирах достроенного, но пока не сданного дома, что возмутило хозяев недвижимости, которые не могут въехать в почти готовое жилье. Выяснилось, что иностранные рабочие спят на полу в двух комнатах и готовят на будущей кухне новостройки.

Кроме того, после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в России вообще захотели ограничить найм трудовых мигрантов. Минтруд предложил сделать целевой набор работников более организованным и ограничить заключение трудовых договоров с мигрантами двумя годами при условии работы у одного работодателя.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

      Сразу девять российских самолетов за день получили сильные порезы колес шасси

      МИД России обвинил миссию ЕС в Армении в шпионаже против Москвы

      Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

      В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

      Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

      У агрессивных водителей заподозрили заражение паразитом

      В Киеве отменили экстренные отключения света

      ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области

      Названы последствия для ВСУ отключения электроэнергии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше