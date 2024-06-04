В Россию призвали не пускать родственников мигрантов

Трудовым мигрантам захотели запретить въезд в Россию с родственниками

Трудовых мигрантов пускают в Россию работать, а поэтому им следует запретить привозить с собой родственников. Об этом на специальном заседании Совета по правам человека заявил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, которого цитирует Telegram-канал BRIEF.

Кроме того, чиновник захотел провести ревизию всех получивших российское гражданство на определенных территориях за последние семь-десять лет и призвал к борьбе с «резиновыми» квартирами.

Ранее в Москве строители-мигранты бесплатно поселились в квартирах достроенного, но пока не сданного дома, что возмутило хозяев недвижимости, которые не могут въехать в почти готовое жилье. Выяснилось, что иностранные рабочие спят на полу в двух комнатах и готовят на будущей кухне новостройки.

Кроме того, после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в России вообще захотели ограничить найм трудовых мигрантов. Минтруд предложил сделать целевой набор работников более организованным и ограничить заключение трудовых договоров с мигрантами двумя годами при условии работы у одного работодателя.