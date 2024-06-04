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14:34, 4 июня 2024Силовые структуры

В Россию попытались ввезти более 200 килограммов гашиша из Грузии

ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию более 200 кг гашиша в грузовике из Грузии

Фото: РИА Новости

Сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли попытку ввоза в Россию более 200 килограммов гашиша, спрятанного внутри грузовика, следовавшего из Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, грузовик с оборудованным тайником был остановлен на пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии. В тайнике было обнаружено 2112 брикетов с наркотическим веществом общей массой более 200 килограммов. Проводится проверка.

Ранее в Москве полиция задержала двух жителей Ростовской области за попытку сбыта порядка 75 килограммов гашиша. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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