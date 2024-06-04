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21:10, 4 июня 2024Мир

В Румынии стартовали военные учения Ramstein Legacy 24

В Румынии стартовали учения Ramstein Legacy 24 с участием 1300 военных

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Румынии стартовали военные учения Ramstein Legacy 24, в которых примут участие около 1300 военных из 10 стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны, чье заявление публикует ТАСС.

Отмечается, что маневры проходят в румынском городе Капу-Мидия. В них участвуют представители Венгрии, Германии, Литвы, Польши, Португалии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и Румынии.

В учениях используются зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и Hawk, истребители F-16, IAR-330, IAR-99, YAK-52. Тренировки продлятся до 14 июня.

Ранее стало известно, что МИД Финляндии захотел пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о том, что Москва может перенести ее в одностороннем порядке. Теперь Финляндия хочет контролировать морскую границу, взяв под наблюдение исходные географические координаты точек, от которых идет замер ширины территориального моря и пограничной зоны вдоль островов и побережья.

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      Евгений Силаев
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