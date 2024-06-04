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13:17, 4 июня 2024Интернет и СМИ

В США пожаловались на недостаток помощи Украине

Forbes: Запад вряд ли поставляет Украине больше бомб, чем есть у России

Фото: РИА Новости

Западная помощь не сможет изменить того, что Россия превосходит Украину по количеству бомб. Об этом написал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Акс.

Он заявил, что Россия чаще совершает бомбардировки, чем Украина, так как производит больше бомб. «Вряд ли союзники Украины поставляют больше нескольких сотен планирующих бомб в месяц — это лишь десятая часть того количества, которое понадобилось бы Украине, чтобы ее огневая мощь в воздухе сравнилась бы с огневой мощью России», — пожаловался Акс на недостаток помощи союзников Киева.

Журналист из США также отметил, что для того, чтобы интенсивность проводимых Украиной бомбардировок соответствовала этому показателю у российской стороны, Киеву необходимо иметь больше самолетов.

Ранее французское издание L’Est Républicain заявило, что разногласия европейский стран в вопросах помощи Киеву выгодны России. В статье говорится, что отсутствие договоренностей между ними стало лучшим союзником президента России Владимира Путина.

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