Среда обитания
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12:27, 4 июня 2024Среда обитания

Канадский стартап привлек миллионы долларов для уничтожения «вечных химикатов»

Стартап Claros Technologies привлек $22 млн на уничтожение «вечных химикатов»

Фото: Bastiaan Slabbers / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Специализирующийся на разработке экологически чистых материалов канадский стартап Claros Technologies привлек 22 миллиона долларов на развитие технологии уничтожения ПФАС — «вечных химикатов», сообщает ESGtoday.

ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения) считаются опасными для планеты и для человека химическими соединениями, поскольку их сложно удалить из окружающей среды. Эти соединения встречаются в пакетах, обертках для конфет, чистящих веществах, посуде с антипригарным покрытием, красках, лаках и герметиках.

Компания предлагает экологические решения, основанные на зеленой химии и передовых технологиях. Они направлены на обеспечение устойчивого и повторного использования ресурсов. Разработанная Claros технология позволяет отфильтровывать ПФАС, сконцентрировать, а затем удалить в них углерод-фтористую связь. Компания заверила, что ее технология была протестирована и продемонстрировала эффективность разрушения соединений в 99,99 процента всех типов ПФАС.

Ранее ученые обнаружили связь между ПФАС и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе исследования было установлено, что соединения находятся в крови практически всех испытуемых, что доказало невозможность избежать воздействия этих химикатов из-за их повсеместной распространенности.

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      Мария Черкасова
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