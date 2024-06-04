Вступивший в сговор с СБУ россиянин получил шесть лет колонии

В Крыму суд дал жителю, вступившему в сговор с СБУ, шесть лет колонии

Верховный суд Республики Крым приговорил жителя, вступившего в сговор со Службой безопасности Украины (СБУ), к шести годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что с сентября 2022 года по апрель 2023-го мужчина в мессенджере вступил в переписку с представителем СБУ и выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству с ними. Во время бесед он предлагал варианты содействия, которые могли бы помешать проведению СВО. Действия мужчины пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Москве следствие запросило заочный арест белорусского гребца Павла Шурмея за участие в боевых действиях против России на стороне Украины.