ВСУ запланировали военные учения в Киеве

Павлюк: в Киеве с 5 по 13 июня пройдут военные учения ВСУ

В Киеве и Киевской области пройдут военные учения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк.

По его словам, военные учения начнутся в среду, 5 июня. Они продлятся до 13 июня.

«В ходе учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений», — написал Павлюк.

Командующий сухопутными войсками ВСУ уточнил, что целью проведения учений является «отработка боевых и специальных задач оборонительной операции». Он также призвал жителей Киева и Киевской области сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что Киев решил закупать наземные беспилотники для эвакуации раненых бойцов ВСУ. Отмечалось, что украинский Генштаб в мае проводил учения в присутствии западных инвесторов. Им предлагалось профинансировать покупку данных дронов для украинских военнослужащих.