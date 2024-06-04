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20:04, 4 июня 2024Бывший СССР

ВСУ запланировали военные учения в Киеве

Павлюк: в Киеве с 5 по 13 июня пройдут военные учения ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве и Киевской области пройдут военные учения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк.

По его словам, военные учения начнутся в среду, 5 июня. Они продлятся до 13 июня.

«В ходе учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений», — написал Павлюк.

Командующий сухопутными войсками ВСУ уточнил, что целью проведения учений является «отработка боевых и специальных задач оборонительной операции». Он также призвал жителей Киева и Киевской области сохранять спокойствие.

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Ранее стало известно, что Киев решил закупать наземные беспилотники для эвакуации раненых бойцов ВСУ. Отмечалось, что украинский Генштаб в мае проводил учения в присутствии западных инвесторов. Им предлагалось профинансировать покупку данных дронов для украинских военнослужащих.

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      Екатерина Грищенко
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