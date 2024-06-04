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18:22, 4 июня 2024Интернет и СМИ

В Германии рассказали об использовании ВСУ западного оружия для ударов по России

Корреспондент Welt Ваннер: ВСУ постоянно обстреливают Россию западным оружием

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно использовали западное оружие для нанесения ударов по России. Об этом заявил корреспондент Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt, запись доступна на YouTube.

«Похоже, в Белгородской области применяется западное оружие. (...) Речь идет об американских системах залпового огня HIMARS», — рассказал Ваннер.

По словам журналиста из Германии, российские территории обстреливаются западным оружием постоянно. Он добавил, что также ВСУ применяют чешские реактивные системы залпового огня Vampire.

Ранее издание Politico заявило, что Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией. К такому выводу СМИ пришло из-за начавшихся на территории Литвы учений ФРГ.

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      Олег Давыдов
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