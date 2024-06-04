Женщина неожиданно узнала о существовании сестры и расследовала ее исчезновение

В США журналистка узнала о существовании сестры и расследовала ее исчезновение

В США журналистка неожиданным образом узнала о существовании сводной сестры и расследовала ее исчезновение, произошедшее 37 лет назад. Об этом она рассказала изданию People.

В 2004 году работающей корреспондентом Тоне Мосли поступил странный звонок. Некий Антонио Уайли представился по телефону ее племянником и рассказал, что у Тони есть сводная сестра — его мать Анита. Она, по словам мужчины, пропала без вести 17 лет назад.

Тоня большую часть жизни прожила с матерью в Детройте и мечтала узнать об отцовской семье. «Этот телефонный звонок открыл мне мир, с которым, я знала, что в какой-то момент буду связана», — рассказала она. По словам женщины, она всегда мечтала о старшей сестре. В начальной школе Тоне нравилось рассказывать выдуманные истории о ней. По удивительному совпадению она ненароком выбрала для воображаемой родственницы имя Анита.

20 лет Антонио и Тоня пытались выяснить, что случилось с пропавшей женщиной. Итогом их расследования стали десять эпизодов подкаста «У нее есть имя», в которых они поделились ее историей. Анита Уайли рано потеряла мать и родила сына в 14 лет. В 1987 году она была 29-летней матерью-одиночкой, боровшейся с наркотической зависимостью. В один вечер того года Антонио уехал на выходные к двоюродным братьям. Тогда Анита и исчезла. «У меня было такое чувство, будто мне вырвали сердце», — признался Антонио.

Родственники женщины обратились в полицию, однако им ничем не смогли помочь. Антонио забрал к себе отец. Мужчина не смог смириться с исчезновением матери и начал собственное расследование: тогда он и нашел сестру матери и продолжил дело с ней.

В 2016 году Антонио передал свою ДНК полиции для опознания безымянных людей с городских кладбищ. Спустя четыре года мужчине сообщили, что его биоматериал совпал с «неизвестной женщиной 1987 года». Ее останки нашли пожарные в сгоревшем пустом доме и захоронили их. Там Антонио установил для матери надгробие.

Полиция предположила, что Анита стала одной из 686 жертв, найденных в Детройте в 1987 году. Кто и почему расправился с этими людьми — неизвестно до сих пор. Хотя Антонио так и не узнал всю историю матери, он рад, что смог ее найти.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из Австрии ради шутки сделали ДНК-тест и узнали семейный секрет. Оказалось, что девушки не являются родственницами.